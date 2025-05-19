Фінляндія уклала угоду з Європейською комісією про постачання Україні боєприпасів великого калібру. Закупівлі будуть профінансовані доходами від заморожених російських активів. Про це йдеться в пресрелізі фінського міноборони 19 травня.

В оборонному відомстві розповіли, що Фінляндія стала однією з країн, що реалізовуватиме ініціативу Євросоюзу щодо постачання Україні оборонної продукції за кошти, отримані від заморожених російських активів.

Боєприпаси на 90 млн євро будуть закуплені у фінських постачальників. У відомстві відмовились розкривати вміст, спосіб чи графік доставки озброєння в Україну.

«Цей новий пакет, разом з нашою національною програмою підтримки на суму 660 млн євро, сприятиме зміцненню зв’язків між фінською промисловістю та підтримкою України з боку Фінляндії. Це чудовий приклад спроможності фінської оборонної промисловості й підтвердження того, що наші інвестиції у виробництво боєприпасів себе виправдовують», – сказав міністр оборони Антті Хяккянен.

До слова, 13 березня Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на близько 200 млн євро.