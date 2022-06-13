Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Фінляндії Саулі Нійністе

Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом вони подали заявку на членство.

«Я скажу, що випадок Швеції – це наш випадок. Це означає, що ми будемо йти далі разом», – сказав президент Фінляндії в неділю, 12 червня, пише NRK.

Нійністе зазначив, що претензії Анкари до Гельсінкі й Стокгольма щодо нібито підтримки терористів його «здивували».

«Нас здивувала позиція Туреччини, але в міжнародній політиці ми повинні серйозно ставитися до того, що каже інша сторона. Так ми й чинитимемо. Я сподіваюсь, ми знайдемо рішення, яке всіх задовольняє», – додав президент Фінляндії, якого цитує Savon Sanomat.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. У той же день посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина заблокувала цей процес.

Уряд Реджепа Таїпа Ердогана вимагає від скандинавських країн зняти з Туреччини санкції на постачання зброї і припинити підтримувати тих, кого вона вважає терористами. Маються на увазі представники робочої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Ґюлена.

Фінляндія також відмовилася виконувати умову Анкари для вступу в НАТО – видавати Туреччині людей, яких турецький уряд звинувачує у зв'язках із терористами. Водночас Туреччина має більше претензій до Швеції.