Фінляндія перенесла своє посольство з Києва до Львова, а її міністерство закордонних справ закликало громадян Фінляндії покинути Україну.

«Виходячи із загальної оцінки ситуації в галузі безпеки, Міністерство закордонних справ ухвалило рішення про тимчасове переведення співробітників з посольства у Києві до Львова», – йдеться у повідомленні МЗС Фінляндії.

Там уточнили, що обслуговування відвідувачів буде обмеженим і лише за попереднім записом. Місцевий персонал посольства залишиться у Києві та продовжить працювати у столиці, хоча цим працівникам теж рекомендували виїхати з міста.

МЗС також закликало громадян Фінляндії негайно покинути Україну, відповідно до своїх рекомендацій щодо подорожей.

Фінляндія доєдналоася до понад десяти країн, які перенесли свої посольства з Києва до Львова і які порадили своїм громадянам виїхати з Україну. Такі дії пов’язані з планами Росії напасти на Україну і, зокрема, оточити Київ.