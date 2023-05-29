Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) загрожує криза і руйнування через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році, заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, слова якого цитує Yle.

Як зазначається в повідомленні, головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі. Згідно з правилами, нового голову затверджують усі 57 держав-членів. Втім, Росія та Білорусь не схвалили кандидатуру Естонії на посаду голови наступного року. Водночас Естонія неготова відмовитися від свого головування.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто побоюється, що ОБСЄ може розпастися до того, як Фінляндія обійме посаду голови у 2025 році. За його словами, ситуація серйозна.

«Якщо у 2024 році не буде голови й не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації», – зазначив Хаавісто.

Зауважимо, що ОБСЄ наразі є єдиною європейською безпековою організацією, яка об’єднує Росію, США та Україну. ОБСЄ створили в Будапешті в 1994 році. Її головне завдання – запобігання конфліктам, моніторинг миру і спостереження за виборами. Наразі ОБСЄ шукає способи зберегти функціонування організації через позицію Росії, яка відмовилась від співпраці, але може ветувати будь-яке рішення.