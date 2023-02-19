Делегація Верховної Ради не братиме участі в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться 23-24 лютого у Відні. Про це повідомила членкиня делегації, народна депутатка від «Слуги Народу» Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону.

«Ми не будемо брати [участі] в жодних офіційних заходах Парламентської асамблеї. Але ми їдемо до Відня для переговорів із нашими партнерами щодо того, що робити, як вивести із цієї кризи ОБСЄ і принаймні Парламентську асамблею ОБСЄ», – зазначила вона.

Кравчук наголосила, що у ситуації, коли представники однієї чи двох країн можуть заблокувати всі рішення в ОБСЄ, є глухим кутом. Вона зазначила, що Україна працює з партнерами над реформою ПА ОБСЄ.

Євгенія Кравчук наголосила, що австрійська сторона видала 61 візу росіянам, зокрема, депутатам, які закликають до геноциду українців, спецслужбовцям, пропагандистам.

«Ми разом із нашою українською громадою працюємо над протестами біля території Хофбурга, де це буде відбуватися, щоб це не ставало нормою», – уточнила парламентарка.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин зазначив в ефірі телемарафону, що, якщо представники Росії виступатимуть на засіданні, то партнери України ці виступи усіляко блокуватимуть.