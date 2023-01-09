Хельґа Марія Шмід вважає, що членство Росії в ОБСЄ все ще має сенс

Генеральна секретарка ОБСЄ Хельґа Марія Шмід виступила проти виключення Росії із організації. Вона вважає, що членство РФ у ОБСЄ все ще має сенс. Про це вона сказала в інтерв’ю Welt.

Хельґа Марія Шмід вважає, що збереження дипломатичних каналів відкритими не означає, що є згода.

«У будь-якому випадку, з сьогоднішньої точки зору, я думаю, що для Росії є сенс залишатися членом ОБСЄ», – сказала вона.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав виключити Росію з ОБСЄ, зважаючи на агресивну війну в Україні.

«Одного дня нам знову знадобляться канали зв'язку», – сказала на це Шмід.

Вона додала, що ОБСЄ є єдиною безпековою організацією, в якій за одним столом збираються всі, «хто є важливим для європейської архітектури безпеки».

Нагадаємо, у листопаді українська делегація оголосила бойкот Парламентській асамблеї ОБСЄ, а президент України Володимир Зеленський розкритикував організацію за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України.