Офіс проектного координатора ОБСЄ в Україні працював з 1999 року

Через позицію держави-терориста Росії Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювала заходи щодо закриття Офісу координатора проектів в Україні. Про це заявили голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід, йдеться у заяві організації, пише «Укрінформ».

«На жаль, попри переважну підтримку держав-учасниць (ОБСЄ – ред.) продовження важливої роботи, яку Координатор проєктів виконував (в Україні – ред.) впродовж 23 років, консенсусу щодо продовження його мандату не було досягнуто через позицію Росії», – заявив Рау.

Він додав, що польське головування в ОБСЄ докладатиме всіх зусиль, щоб зберегти безцінний досвід і знання, набуті Координатором проектів в Україні, і забезпечити, щоб ОБСЄ залишалася присутньою та співпрацювала з Україною.

«Сьогодні, коли країна стикається з безпрецедентними викликами та труднощами через війну, наша підтримка важлива як ніколи», – наголосив він.

Зазначається, що вся діяльність Офісу координатора проектів в Україні припиняється з 1 липня.

З моменту свого розгортання в Україні у 1999 році, Офіс підтримував країну в її зусиллях щодо реформ, виконуючи важливу роботу в багатьох сферах, зокрема, реформи, боротьби з торгівлею людьми та підтримки країни в її зусиллях з гуманітарного розмінування до захисту навколишнього середовища та свободи ЗМІ.

Наприкінці березня Росія заблокувала продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, яка існувала з 2014 року.