Попри кількатижневі попередження про російське вторгнення в Україну, ОБСЄ виявилась неготовою відреагувати на атаку. Частину працівників евакуювати не змогли, після чого з ними розірвали контрактиПро це йдеться в розслідуванні Politico.

На момент вторгнення ОБСЄ мала 966 міжнародних спостерігачів та місцевих співробітників у 24 регіонах України та тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід лише увечері 24 лютого у Відні віддала наказ про евакуацію міжнародного персоналу з України та доручила своєму головному спостерігачеві сприяти переміщенню членів національної місії всередину країни, де це можливо та якщо це буде потрібно.

Натомість в організації не було оновленого плану на випадок нападу, а правила, що обмежують кількість співробітників, які можуть бути евакуйовані, поставили під загрозу життя 478 українських співробітників та їхніх родин, пише видання.

Хаос, який виник під час неорганізованої евакуації, призвів до того, що частина конфіденційних даних і 43 куленепробивні автомобілі Toyota і Nissan опинилися в руках Росії.

Через 14 годин після першого удару російських ракет надійшов наказ евакуації 488 міжнародних членів СММ. Їх мали евакуювати конвоями.

Ті, хто працює в центральній і західній Україні, поїхали на захід і перетнули кордон Молдови та Румунії. Інші працівники, дислоковані на Донбасі, у тому числі його тимчасово окупованих районах, попрямували в Росії, звідки вирушили до Туреччини.

На те, щоб усіх членів міжнародної місії евакуювали з України, знадобилося 10 днів. Але 478 національних співробітників з України не були частиною плану евакуації ОБСЄ. У Відні повідомили деяким членам української місії, що вони можуть спробувати слідувати за міжнародними конвоями на власному транспорті, але без гарантій допомоги на перетині кордону.

ОБСЄ заявила, що правила забороняють місцевим співробітникам офіційно приєднатися до евакуації та залишити свої рідні країни, навіть під час атаки.

На додачу ОБСЄ розірвала контракти зі своїми українськими працівниками, хоча ще в березні обіцяла продовжити їх на рік. В ОБСЄ заявили, що це було зроблено через стурбованість тим, що співробітники можуть стати мішенню за свою роботу.