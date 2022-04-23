Довірені особи російської влади на сході України погрожують персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а російські військові взяли співробітників СММ у полон, повідомила заступниця голови делегації Великої Британії в ОБСЄ Дейрдре Браун.

«Ми отримали тривожні повідомлення про те, що довірені особи Росії на Донбасі погрожують персоналу Місії, техніці та приміщенням, а також про те, що російські війська взяли в полон співробітників СММ. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці погрози Місії та її відданому персоналу. Ми закликаємо звільнити співробітників СММ, а також усіх затриманих Росією українців», – сказала Браун у п’ятницю, 22 квітня, повідомив «Укрінформ».

Водночас невідомо, про скількох працівників СММ ОБСЄ йдеться. Однак зазначимо, що ОБСЄ повідомила про завершення своєї місії в Україні і евакуацію її членів, за винятком тих, хто перебуває в Маріуполі, ще на початку березня.

СММ ОБСЄ щоденно відстежувала ситуацію на Донбасі, включно з окупованими територіями, і публікувала щоденні звіти про обстановку в регіоні. Проросійські бойовики іноді брали спостерігачів у заручники. Останній звіт СММ ОБСЄ опублікувала 7 березня.