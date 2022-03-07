ОБСЄ заявила про останній етап виведення своєї місії з території України.

У повідомленні на сайті ОБСЄ розповіли, що процес евакуації більшості членів місії майже завершено.

«Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну», – йдеться у повідомленні.

Зараз триває евакуація місцевих членів місії, які раніше були в Краматорську та Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі відтерміновується з міркувань безпеки.

Уточнюється, що з Києва почав рухатися ще один конвой місцевих членів місії.

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