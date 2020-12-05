59-річна німецька дипломатка Хельга Шмід призначена новим генсеком Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), повідомило у п'ятницю, 4 грудня, представництво Німеччини в ОБСЄ.

«Тепер офіційно: пленарне засідання ОБСЄ призначило німкеню Хельгу Шмід генеральним секретарем, італійця Матео Мікаччі директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини, казахстанця Кайрата Абдрахманова верховним комісаром з питань національних меншин і Терезу Рібейру з Португалії представником з питань свободи ЗМІ», – сказано в повідомленні.

It‘s official: @OSCE pS have appointed Helga Schmid as new Secretary General, Matteo Mecacci as @osce_odihr director, Kairat Abdrakhmanov as @oscehcnm & Maria Teresa Ribeiro as @OSCE_RFoM.

Congrats to @AlMissionVienna for the fantastic work throughout the year!#OSCEMC2020 pic.twitter.com/tftYdCiwZ5 — Germany in the OSCE (@GER_OSCE) December 4, 2020

Шмід, яка з вересня 2016 року обіймає посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій, стане першою жінкою на цій посаді. Її минулий пост робив її фактично «номером два» у дипломатії ЄС після верховного представника Жозепа Борреля.

Як пише «Європейська правда», Шмід була заступницею генсека і політичним директором служби з 2011 року. Вона зіграла важливу роль з боку ЄС у внутрішньоукраїнських переговорах під час подій Революції гідності, а також під час конфлікту з Росією в 2014 році.

На початку 2014 року стався інцидент, який зробив ім'я Хельги Шмід відомим широкій громадськості. Йдеться про телефонну розмову між нею і Яном Томбінським, тодішнім послом ЄС в Києві. Шмід скаржилась на критику США щодо того, що європейці не підтримують санкції проти українських посадовців у відповідь на насильство проти протестувальників.

Вікторія Нуланд, тодішня заступниця держсекретаря з питань Європи, очевидно у відповідь на цю розмову розлютилась і заявила по телефону послу США в Києві: "До біса ЄС" (Fuck the EU).

Шмід також зіграла ключову роль у переговорах між ЄС та Іраном щодо іранської ядерної програми.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі була заснована в серпні 1975 року. Перша її назва – Нарада з безпеки та співробітництва в Європі. Теперішню назву організація отримала в 1995 році. Штаб-квартира ОБСЄ розташована у столиці Австрії – Відні.