Народна депутатка Євгенія Кравчук розповіла, чому українська делегація бойкотуватиме ПА ОБСЄ

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) бойкотуватиме роботу організації після того, як постійний комітет не зміг змінити правила для вигнання Росії, повідомила у п’ятницю, 25 листопада, членкиня української делегації, народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

«Постійний комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ не зміг змінити свої правила, щоб вигнати делегацію Росії. Від сьогодні ми, українська делегація, бойкотуємо роботи у ПА ОБСЄ доти, доки ця міжнародна організація не зможе сформувати своє ставлення щодо участі у ній росіян - пропагандистів і представників держави-терориста, держави-злочинця», – заявила вона.

На знак протесту представники Естонії та Литви разом з українськими делегатами залишили засідання постійного комітету.

Як зазначає «Українська правда», раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України. Зеленський зауважив, що через 9 місяців безперервних злочинів Росія залишається одним із членів Парламентської асамблеї організації.

Перед цим головуюча в ОБСЄ Польща відмовила у візах російській делегації, яка мала їхати до Варшави на осінню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ 24-26 листопада.