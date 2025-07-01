Фінську компанію підозрюють у постачанні Україні неякісних бронежилетів

Поліція Фінляндії підозрює місцеву компанію у постачанні Україні 5 тис. неякісних бронежилетів. За даними правоохоронців, екіпірування було посталено у 2022 році. Про це у вівторок, 1 липня, повідомили фінські новинні сайти Yleisradio та ESS з посиланням на Центральну кримінальну поліцію.

За даними слідчих, фінська компанія уклала контракт з українським міністерством оборони на постачання 10 тис. бронежилетів загальною вартістю близько 5,7 млн євро.

Влітку 2022 року Україна у межах контракту отримала перші 5 тис. бронежилетів. За словами інспектора Мікко Лааксонена, недоліки поставленого екіпірування «стали очевидними досить швидко».

«Вони виявилися не такими довговічними, як було домовлено. Попереднє розслідування розпочалося на основі запиту про правову допомогу з України наприкінці 2023 року. Під час попереднього розслідування здійснювалася тісна співпраця з українською владою», – цитують фінські ЗМІ Мікко Лааксонена.

Наразі правоохоронці затримали трьох підозрюваних, серед яких керівник компанії. Його підозрюють у шахрайстві, розтраті грошей та відмиванні грошей.