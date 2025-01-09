ЗСУ отримали понад 80 тис. непридатних для бойових умов бронежилетів

Посадовці Міністерства оборони України сприяли закупівлі непридатних бронежилетів та неякісної форми для Збройних сил у болгарської форми, власниками якої є росіяни. Унаслідок цього український бюджет втратив близько 2 млрд грн, повідомили розслідувачі «Слідства.Інфо» в четвер, 9 січня.

Зазначається, що в березні 2022 року Міністерство оборони України уклало контракт з болгарською компанією «Mimaltemer LTD» на постачання 30 тис. бронежилетів. Упродовж квітня-травня того ж року в болгар законтрактували ще 52 тис. таких бронежилетів. А пізніше у «Mimaltemer LTD» замовили ще майже 50 тис. комплектів зимового одягу.

«Загалом фірма з Болгарії у 2022 році отримала 86,5 млн євро, 78 з яких – на бронежилети й 8,5 – на армійську форму», – повідомили журналісти.

Наразі в українському судовому реєстрі є кілька документів щодо бронежилетів, які Україні постачала болгарська фірма «Mimaltemer LTD». Ідеться про понад 80 тис. непридатних для бойових умов бронежилетів.

Журналісти «Слідства.Інфо» встановили, що компанія «Mimaltemer LTD» зареєстрована в болгарській столиці Софії. Під час укладання перших угод з Міноборони навесні 2022 року керував фірмою Іса Мержоєв, який має чинне російське громадянство.

Іса Мержоєв (Фото «Слідства.Інфо»)

Згодом, аби уникнути європейських та українських санкцій щодо компаній з російськими власниками, у травні 2022 року новою директоркою та власницею фірми стала громадянка Франції Оксана Мержоу. Оксана Мержоєва (у дівоцтві Казначєєва), імовірно, є дружиною Іси Мержоєва та матір’ю їхніх синів. Вони довгий час були зареєстровані за спільною адресою у Москві, та щонайменше до 2022 року вели бізнес в російській столиці.

Згідно з реєстром 2021 року, на той час компанія «Mimaltemer LTD» офіційно мала одного працівника. Тож вона навряд могла виготовити 80 тис. бронежилетів за п’ять місяців.

В ухвалі суду ідеться, що напередодні повномасштабного вторгнення посадовці Міноборони їздили до Туреччини, де компанія-виробник бронежилетів представила їм болгарську фірму «Mimaltemer LTD» як посередника.

Узимку 2022-2023 року компанія «Mimaltemer LTD» купувала в Туреччині бронежилети приблизно по 600 доларів, а українське Міноборони купувало ці жилети по 800 євро.

Після отримання грошей від українського Міноборони фірма Мержоєвих купила готель у центрі Софії за 1,7 млн євро. Також у березні 2023 року «Mimaltemer LTD» купила квартиру в столиці Болгарії площею 112 м2 за 350 тис. євро.

Під час офіційного розслідування експертиза бронежилетів засвідчила, що їх не можна використовувати в армії. І це завдало збитків і бюджету, і обороноздатності України.

Екскерівник компанії «Mimaltemer LTD» Іса Мержоєв у коментарі «Слідство.Інфо» заявив, що поставлені в Україну бронежилети були найвищої якості й жодного завищення цін не було. Він також підкреслив, що ніколи не дозволив, щоб в Україну потрапив хоч один неякісний бронежилет і в нього власні рахунки з Росією, бо він чеченець. Мержоєв також обіцяв надати документи, які підтверджують його звинувачення на адресу української сторони, однак після трьох тижнів спілкування цього так і не сталось, зауважують журналісти.

Водночас в Офісі генпрокурора у відповіді на запит «Слідства.Інфо» повідомили, що бронежилети від болгарської фірми все-таки були непридатними для використання.

З судового реєстру «Слідство.Інфо» також дізналося, що сімʼя Мержоєвих багато років товаришує з начальником Управління розвитку речового забезпечення Збройних сил України, який мав важливу роль у поставках бронежилетів та курток. Йдеться про Геннадія Вдовиченка. Посадовець Міноборони, його дружина і донька виїхали з України у 2022 році та проживають у французькій Ніцці.

24-річна донька нині експосадовця Міноборони Євгенія Вдовиченко разом зі сином Іси Мержоєва Мімалтом володіє компанією «Azur».

Слідство також встановило, що компанія «Mimaltemer LTD» у квітні-травні 2022 року переказала 1,18 млн євро за бронежилети на рахунок ексдружини Вдовиченка Наталії.

Журналістам не вдалось звʼязатися ані з Наталією, ані Євгенією Вдовиченко. Сам експосадовець Міноборони Геннадій Вдовиченко у листуванні з редакцією відповів, що не має стосунку до переведення понад 1 млн євро з рахунків болгарської фірми на рахунок його ексдружини.

«Геннадій Вдовиченко, судячи з оголошення на сайті МВС, зараз перебуває у розшуку як особа, яка переховується від слідства. Його звинувачують у заволодінні чи розтраті майна зі зловживанням службовим становищем, а також в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, яка призвела до загибелі людей чи інших важких наслідків. Йому може загрожувати до 15 років тюрми», – ідеться в розслідуванні.

Вдовиченко стверджує, що не має жодної інформації про куртки сумнівної якості та наполягає на відповідній якості бронежилетів. Він також зазначив, що виїхав з України законно та бере участь у кожному судовому засіданні.

Окрім Вдовиченка, у судовому реєстрі фігурували ще двоє посадовців Міноборони. Як з’ясували журналісти, йдеться про Вячеслава Шаповалова і Богдана Хмельницького.

Богдан Хмельницький, Вячеслав Шаповалов та Геннадій Вдовиченко (Колаж «Слідства.Інфо»)

Також протягом 2022-2023 років болгарська «Mimaltemer LTD»поставила ЗСУ майже 50 тис. зимових курток та штанів, вартістю 8,5 млн євро. Відповідно до отриманих журналістами «Слідства.Інфо» документів, кожен комплект такої форми коштував 170 євро.

На погану якість штанів від болгарської «Mimaltemer LTD» у січні 2023 року вказував військовослужбовець Дмитро «Калинчук» Вовнянко. З його слів, в таких штанах дуже жарко у приміщенні, а тканина на них «скрипить так, що чути їх метрів за 20, не менше».

Зимова куртка ЗСУ, закуплена у болгарської «Mimaltemer LTD» (Фото «Слідства.Інфо»)

Інженерка Анна Суворкіна, яка дослідила зимову армійську куртку бренду «Mimaltemer LTD», вказала, що та дуже низької якості – і тканина, і нитки для пошиття обрані дуже дешеві. Усередині куртки досить тонкий синтепон, який, за словами інженерки, швидко зібʼється та порветься. Окрім цього, куртка шурхотить, що може видати військового на фронті.