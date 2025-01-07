Затриманому командиру загрожує до 10 років ув'язнення

В Одесі поліцейські та співробітники Служби безпеки України затримали 31-річного командира військової частини, який вимагав з підлеглих 30% від бойових виплат. Про це у вівторок, 7 січня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідчих, гроші у підлеглих командир вимагав нібито на потреби військової частини, зокрема на ремонт техніки. Військовим, які відмовлялися платити, командир погрожував створити штучні перепони у роботі, наприклад, виявити нібито недоліки. Також він погрожував безпідставно перевести військових до інших підрозділів. За даними правоохоронців, таким чином командир отримав у грудні 2024 року 400 тис. грн від підлеглих.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання чергової суми від підлеглого у розмірі 41 тис. грн. Під час обшуків у нього вилучили гроші, які він ймовірно отримав незаконним шляхом.

Затриманому оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу.

Нагадаємо, у грудні 2024 року затримали командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка. У його бригаді знущалися з військових та вимагали гроші. Сам командир залучив чотирьох бійців до будівництва свого будинку на Хмельниччині.