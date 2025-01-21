Підрозділам Нацгвардії поставили 30 тис. комплектів неякісної форми

У Києві Служба безпеки України викрила двох засновників приватного підприємства, яке постачало підрозділам Національної гвардії гуртові партії бракованої форми. Про це у вівторок, 21 січня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, протягом березня-жовтня 2023 року київське підприємство поставило Нацгвардії 30 тис. комплектів військової форми вартістю 28,7 млн грн. Проте форма, яку придбали бюджетним коштом, відшита з використанням неякісної фурнітури. Це стало відомо після експертизи, яку ініціювала СБУ.

«Використані матеріали мають менший клас зносостійкості, тож на такому одязі військовослужбовець не зможе надійно зафіксувати захисну амуніцію та озброєння з боєприпасами. Відповідно це може становити реальну загрозу життю та здоров’ю українських воїнів на передовій», – повідомили у СБУ.

За даними слідчих, підприємці свідомо використали неякісні матеріали для пошиття форми, аби зекономити та збільшити свій прибуток. У помешканнях фігурантів правоохоронці провели обшуки, під час слідчих дій у них вилучили комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки.

Обом підприємцям оголосили підозри у заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, а також конфіскація майна.