Під час обшуків у затриманих вилучили готівкою тисячі доларів та євро

На Дніпропетровщині Держане бюро розслідувань викрило командира військової частини, який закупив для бійців неякісний одяг. Своїми діями він та його спільниця завдали державі збитків на майже 150 млн грн. Про це у п’ятницю, 20 вересня, повідомили у пресслужбі ДБР та Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, командир військової частини підписав договір на 200 млн грн на постачання військового одягу. Угоду з приватним підприємством він уклав без тендеру та з передоплатою у 30% від загальної вартості контракту. Приватне підприємство поставило лише частину якісного одягу, а на суму майже 150 млн грн продали одяг, який не відповідав стандартам якості.

«Підозрювана поставила військове обмундирування, що не відповідало вимогам технічних специфікацій, технічним характеристикам та унеможливлювало його використання за призначенням», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Втім, керівник частини підписав необхідні документи та провів повну оплату за неякісний товар. Таким чином командир та підприємиця завдали державі збитків на майже 150 млн грн.

«Підозрювані, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів діяли для незаконного збагачення товариства за рахунок бюджетних коштів», – зазначили в Офісі генерального прокурора.

Під час обшуків на робочих місцях та у помешканнях підозрюваних слідчі вилучили готівку: понад 20 тис. доларів, понад 7 тис. євро, 231 тис. грн. А також мобільні телефони, записні книжки та документацію.

Командиру військової частини повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Директорка приватного підприємства отримала підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Їй загрожує позбавлення волі строком до 12 років.