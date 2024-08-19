Посадовцю Херсонської ОВА обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання

Директору департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА повідомили про підозру в закупівлі неякісного одягу для військовослужбовців. За даними слідчих, державі було завдано збитків на понад 21 млн грн. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань в понеділок, 19 серпня.

Слідчі встановили, що Херсонська обласна військова адміністрація оголосила тендер для закупівлі одягу для військових. У листопаді-грудні 2022 році підозрюваний за змовою уклав договір на придбання комплектів зимової форми одягу для підрозділів Сил ТРО з обраними ним підприємцями.

«Ділки купували дешевий, неякісний одяг, без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 млн грн», – кажуть у бюро.

Посадовцю ОВА повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна. Ім’я підозрюваного в ДБР не повідомляють.

Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Прокуратура оскаржує це рішення.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що одеські правоохоронці викрили посадовців міської ради, які розікрали з бюджету 3,9 млн грн на закупівлях для військових. Чиновники закупили тактичний одяг та бронеплити за завищеними цінами.