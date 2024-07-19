Правоохоронці затримали 30 осіб, причетних до розкрадання коштів

Українські правоохоронні структури провели масштабну спецоперацію з викриття схем розкрадання коштів на потреби Сил оборони та їхніх організаторів. У ході операції повідомили про підозри 30 учасникам оборудок, які розікрали 138 млн грн, виділених на оборону, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у п’ятницю, 19 липня.

За даними слідства, до злочинних схем були причетні службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів, які співпрацювали з представниками різних комерційних структур майже в усіх областях України. Зазначається, що деяких із них викрили на незаконному збагаченні та недбалому ставленні до військової служби.

«За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 – у складі організованих злочинних груп. Серед підозрюваних – три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, сім начальників квартирно-експлуатаційних відділів у містах Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Правоохоронці підозрюють фігурантів у розтраті коштів під час закупівель паливного дерева, електроенергії, меблів, та інших ресурсів. Деякі з них діяли за змовою та у складі організованих груп.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора, начальника одного з регіональних квартирно-експлуатаційних відділів викрили на незаконному привласненні активів (земельних ділянок, нерухомості та комерційного майна) на майже 12 млн грн. За даними ZAXID.NET, мова йде про керівника одного з господарських підрозділів ЗСУ на Львівщині Анатолія Нанівського.

Зазначається, що в межах спецоперації провели понад 70 обшуків по всій території України. Щодо затриманих злочинців, яким повідомили про підозри, вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Наразі тривають слідчі дії за цим кримінальним провадженням.