Чиновники Одеської міськради розікрали з бюджету 3,9 млн грн на закупівлях для військових
Посадовці закупили тактичний одяг та бронеплити за завищеними цінами
Одеські правоохоронці викрили посадовців міської ради, які організували схему розкрадання бюджетних грошей на закупівлях для українських військових. Про це у понеділок, 29 липня, повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.
Слідчі встановили, керівник одного з департаментів Одеської міської ради та його заступник розікрали гроші, виділені на реалізацію програми матеріально-технічного забезпечення ТрО та добровольчих формувань Одеси. Відповідно до заявок з військових частин посадовці закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити, але за ціною вдвічі дорожчою за ринкову. Таким чином з місцевого бюджету сплатили зайвих 3,9 млн грн.
Слідчі оголосили посадовцям підозри за фактом зловживання службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів(ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Також у межах розслідування правоохоронці перевіряють законність дій підприємств-постачальників.
Нагадаємо, 19 липня у Офісі генерального прокурора повідомили про викриття 30 учасникам оборудок, які розікрали 138 млн грн, виділених на оборону.