Підозрювані завдали збитків місцевому бюджету на 3,9 млн грн

Одеські правоохоронці викрили посадовців міської ради, які організували схему розкрадання бюджетних грошей на закупівлях для українських військових. Про це у понеділок, 29 липня, повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.

Слідчі встановили, керівник одного з департаментів Одеської міської ради та його заступник розікрали гроші, виділені на реалізацію програми матеріально-технічного забезпечення ТрО та добровольчих формувань Одеси. Відповідно до заявок з військових частин посадовці закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити, але за ціною вдвічі дорожчою за ринкову. Таким чином з місцевого бюджету сплатили зайвих 3,9 млн грн.

Слідчі оголосили посадовцям підозри за фактом зловживання службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів(ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Також у межах розслідування правоохоронці перевіряють законність дій підприємств-постачальників.

Нагадаємо, 19 липня у Офісі генерального прокурора повідомили про викриття 30 учасникам оборудок, які розікрали 138 млн грн, виділених на оборону.