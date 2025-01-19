Голова сільради розтратив гроші з місцевого бюджету на закупівлі військового одягу

Голову однієї із сільських рад Чернівецької області затримали за підозрою у розтраті бюджетних грошей. За даними слідчих, посадовець закупив для військових неякісний одяг, переплативши за нього 1,4 млн грн. Про це у неділю, 19 січня, повідомили в Офісі генерального прокурора та пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, у жовтні 2023 року до сільради звернувся командир військової частини з проханням допомогти придбати комплекти термобілизни для бійців. На сесії депутати підтримали виділення на закупівлю грошей з місцевого бюджету, після чого сільрада оголосила на платформі ProZorro тендер на закупівлю військового одягу.

«Перший тендер завершився перемогою іншого учасника конкурсу. Однак сільська рада, використовуючи формальні причини, ухилилася від укладення договору з переможцем і оголосила повторний тендер. У другому конкурсі перемогу вже здобув ФОП, пов'язаний із головою сільради», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними СБУ, підприємець, який здобув перемогу на тендері, – син знайомої сільського голови. Він поновив діяльність ФОП на прохання посадовця, аби взяти участь у тендері.

Після тендеру переможець уклав з сільрадою договір та постави понад 3 тис. комплектів термобілизни за завищеною ціною, а їхня якість не відповідала умовам тендерної документації. Таким чином місцевий бюджет зазнав збитків на понад 1,4 млн грн.

Правоохоронці повідомили голові сільради про підозру у розтраті бюджетних грошей шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком на 12 років.