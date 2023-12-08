Приміщення колишньої книгарні «Планета», яке продали за 7,7 млн грн

Антимонопольний комітет викрив змову на аукціоні з приватизації приміщення колишньої книгарні «Планета» у Луцьку, який відбувся у 2018 році. На торгах змагались одразу дві компанії, що пов’язані з очільником державної компанії «Укрнафта», власником мережі кав’ярень Idealist Coffee Сергієм Корецьким. Підприємства оштрафували на 68 тис. грн і внесли до так званого чорного списку АМКУ.

Як повідомляє «Сила правди», аукціон з приватизації приміщення книгарні «Планета» на проспекті Волі у Луцьку відбувся в 2018 році. На ньому перемогла фірма «Санеко Груп», заплативши за лот 7,7 млн грн. Згодом у приміщенні відкрили кав’ярню мережі Idealist Coffee, яку у 2019 році заснував Сергій Корецький.

Фірма зареєстрована у Києві за півтора року до аукціону. Наразі власницею підприємства є Ірина Корецька – дружина Сергія Корецького, який очолює націоналізовані нафтовидобувну компанію «Укрнафта» та нафтопереробну «Укртатнафту». Проте, Корецькі офіційно з’явилися у фірмі вже за два місяці після аукціону.

Антимонопольний комітет України зацікавився аукціоном майже через п’ять років після його проведення і в лютому 2023-го відкрив провадження. З’ясувалося, що серед 15 учасників була ще одна пов’язана із Сергієм Корецьким фірма – ТОВ «Фортекс Енерджі». Наразі ця компанія, як і переможець аукціону ТОВ «Санеко Груп», належить його дружині Ірині Корецькій, а керівником є її чоловік. На момент аукціону фірма напряму належала Сергію Корецькому.

Антимонопольники встановили, що фірми на аукціоні діяли узгоджено, оскільки документи для нього найімовірніше готувалися на тих же пристроях і одними і тими ж людьми. Це доводять однакові дефекти друку поданих компаніями документів, схожість текстів, використання однієї ІР-адреси при поданні фінзвітності та використанні інтернет-банкінгів. Також виявилося, що у 2018 році «Санеко Груп» орендувало у «Фортекс Енерджі» офіс і на обох підприємствах були оформлені одні й ті ж працівники.

Сергій Корецький на питання журналістів як так сталося, що в торгах брали участь дві пов’язані з ним фірми, відповів: «Мені про це нічого не відомо. Вже сказав юристам розібратись. Потрібно розібратись в цілому. Лише після того робити висновки».

АМКУ оштрафував кожну з компаній на 68 тис. грн і вніс їх до так званого чорного списку, який забороняє державним установам співпрацювати з цими компаніями.