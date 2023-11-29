Щодня на маршрути у Луцьку виїжджають 36 тролейбусів

Луцька міськрала вирішила взяти кредит в 6,3 млн євро від Європейського інвестиційного банку для купівлі 30 нових тролейбусів. Як повідомила прес-служба Луцької міськради, відповідне рішення депутати прийняли на сесії у середу, 29 листопада.

Міськрада залучить кредитні кошти відповідно до фінансової угоди «Міський громадський транспорт України ІІ», укладеної між Україною та Європейським інвестиційним банком. Угода передбачає закупівлю шести тролейбусів з автономним ходом та ще 24 без системи автономного ходу.

«Строк позики становить до 22 років для кожного траншу, включаючи пільговий період до п’яти років. Запозичення здійснюється з метою комплексного вирішення проблеми пасажирських перевезень, задоволення потреб громади у якісному, сучасному громадському транспорті, поліпшенні екологічної ситуації в місті», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 лютого 2022 року Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо розвитку міського електротранспорту. Згідно з документом, Україна повинна була отримати позику в 200 млн євро для закупівлі транспорту для 18 міст України.