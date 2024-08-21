Львівський клуб розпочинає боротьбу у кубковому турнірі

У середу, 21 серпня, львівські «Карпати» розпочинаються свої виступи в Кубку України. Суперником команди Владислава Лупашка в межах 3-го попереднього етапу турніру (1/32 фіналу) буде одеський «Чорноморець». Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні «Україна» і стартує о 18:00. Головним арбітром матчу буде Назарій Дьордь з Ужгорода.

У перших двох турах чемпіонату України «Чорноморець» програв криворізькому «Кривбасу» (0:1) та луганській «Зорі» (0:1), а минулого тижня переміг ковалівський «Колос» (1:0). Своєю чергою Карпати спершу розійшлися миром із рівненським «Вересом» (0:0), потім перемогли «Кривбас» (3:0), а тоді поступилися київському «Динамо» (1:3).

Цікаво, що за «Чорноморець» нині виступає Олексій Хобленко, який навесні 2023-го грав за «Карпати» (7 матчів/1 гол). Натомість у складі львівської команди є одразу троє екс-гравців «Чорноморця»: Владислав Клименко, Юрій Тлумак та Орест Кузик.

Нагадаємо, минулого сезону «Карпати» вилетіли з Кубка України у першому ж турі, поступившись івано-франківському «Прикарпаттю» (1:2), а «Чорноморець» пробився до півфіналу, де програв майбутньому володарю трофею – донецькому «Шахтарю» (1:4).

Надійний букмекер FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Карпати». На перемогу львівської команди дають коефіцієнт 1,44. Коефіцієнт на звитягу одеситів становить 6,40. Нічию оцінюють у 4,50.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,72, тоді як тотал менше 2,5 – 2,03.

Де дивитися матч 3-го попереднього етапу Кубка України

Поєдинок та аналітичну студію у прямому ефірі можна буде переглянути на клубному YouTube-каналі «Карпат».