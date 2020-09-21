Вітольд Фокін російських найманців назвав «повстанцями».

Заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін вважає, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів. Таку думку він висловив в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо».

«Я цілком згоден із тим, що перш ніж проводити вибори, потрібно забезпечити безпеку. Тут немає питань. Але яким чином забезпечити безпеку – це повинні керівники країни думати. У якості одного із засобів я запропонував використовувати мандат Ради Безпеки ООН і утворити тимчасовий міжнародний уряд на територіях, які зараз не підконтрольні Україні», – сказав Фокін.

За його словами, «тимчасовий уряд» може діяти рік або два, а безпеку в регіоні в цей час забезпечуватиме миротворчий військовий контингент ООН.

Заступник голови української делегації в ТКГ зазначив, що Росія раніше погодилася на такий спосіб руху до миру, але сказала, що військовий контингент ООН має бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі. Російських найманців Фокін назвав «повстанцями».

«Звичайно, із цим погодитися не можна. Треба або такий самий контингент розмістити на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям (так член української делегації в ТГК назвав проросійських бойовиків на донбасі - Ред.), або на всій території ОРДЛО. Зрештою, у Мінських угодах написано, що можна зосередити війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій будуть проводитися вибори», – заявив Фокін.

Зауважимо, що раніше Фокін заявляв, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. Однак після значного суспільного резонансу керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна «не відображають офіційної позиції України».

Як інформував ZAXID.NET, Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня. Відповідну постанову було прийнято 15 липня. У документі сказано, що місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу і Криму не відбудуться через неможливість їх організації. Депутати відзначили, що вибори на цих територіях будуть призначені окремим законом у разі припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України. Виборчий процес розпочався 5 вересня.