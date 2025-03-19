Фонд оточення Бойка інвестував у понад 1000 квартир у Києві за заниженими цінами
Водночас родина Бойка за останні три роки придбали авто на 450 тис. доларів
Інвестиційний фонд «Хантер», записаний на пов’язаних з лідером забороненої партії ОПЗЖ Юрієм Бойком, отримав понад 1100 квартир у Києві внаслідок інвестицій за заниженими цінами. Загальні обсяги інвестицій за ринковими цінами могли б перевищити 70 млн доларів, йдеться у розслідуванні hromadske, оприлюдненому 19 березня.
Розслідувачі повідомили, що фонд «Хантер» контролює кіпрська компанія Kotryna Holding Ltd, яка належить українцю Павлу Якубенку. Він пов’язаний з низкою компаній, які належать оточенню Бойка, а його син працював у НАК «Нафтогаз України» під керівництвом Юрія Бойка.
З 2015 року інвестфонд почав вкладати гроші у квартири в нових житлових комплексах Києва. Протягом 2015-2025 років оточення Бойка проінвестувало щонайменше на 1107 квартир – за підрахунками журналістів, загальний обсяг інвестицій за ринковими цінами міг би бути понад 70 млн доларів. Втім, фонд «Хантер» інвестував у частину квартир за заниженими цінами.
«Наприклад, у ЖК “Камертон”, за договором, квадратний метр обійшовся інвестиційному фонду всього у 8000 гривень за тоді ринкових 25 тис. гривень, тобто втричі дешевше. За документами про передачу фонду частини квартир у ЖК “Французький квартал 2”, квадрат коштував 575 доларів за ринкових тоді 1300 доларів», – повідомило hromadske.
Загалом оточення Бойка отримало квартири у таких ЖК:
- «Французький квартал 2»
- ЖК «Камертон»
- ЖК «Welcome Home на Ревуцького»
- ЖК «LaLaLand»
- ЖК «Будинок на Вавілових»
За будівництво у частині житлових комплексів відповідали компанії, за якими стоять пов’язані з Бойком люди – зокрема, з bUd development, яка будувала «Французький квартал 2» пов’язують нардепа ОПЗЖ Вадима Столара та ексголову «Київміськбуду» Ігоря Кушніра, з «Декоплюс», яка також займалася будівництвом цього ЖК – кременчуцького депутата від ОПЗЖ Юрієм Нагорним, з ТОВ «Капітал Схід», яка замовляла будівництво комплексу – інвестфонд «Хантер» та фонд «Ковернот», який належить дружині експрезидента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра Оксані Кушнір.
Зазначається, що за останні три роки у родині Юрія Бойка також здійснювали великі покупки – з 2022 року його діти та дружина придбали чотири автомобілі бізнес-класу загальною вартістю понад 450 тис. доларів. Йдеться про:
Toyota Land Cruiser 200 2018 року, що належить молодшому сину Бойка,
- Mercedes GLS 400 2021 року – старшого сина Анатолія,
- Mercedes GLS 450 2023 року – старшого сина Анатолія,
- Lexus GX550 2024 року – компанії дружини Бойка.