До списку компаній високого рівня податкової довіри (так званого «клубу білого бізнесу»), який затверджує Державна податкова служба, потрапили пов’язані з підсанкційними особами бізнеси. Такі дані оприлюднив сервіс моніторингу «Опендатабот» у вівторок, 21 січня.

Зазначається, що на момент початку повномасштабного вторгнення у 24 компаній з переліку були власники з Росії. Станом на зараз в жодному з цих бізнесів офіційно немає російського сліду.

За даними «Опендатабот», серед довіреного переліку ДПС є компанії, які мають спільний бізнес з підсанкційними особами, а саме:

з групою братів Козаків, власники якої мають звʼязок з групою Віктора Медведчука (Тарас Козак володів телеканалами «112 Україна», NewsOne і ZIK);

з групою компаній «Алеф», якою володіє підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Корпораціє об’єднує компанії в галузях агробізнесу, девелопменту та промисловості;

з приватною газовидобувною компанією Burisma Group, власником якої є міністр екології часів Януковича Микола Злочевський. Бізнесмен включений до Реєстру корупціонерів.

«Уже після того, як було опубліковано перелік, санкції було накладено на Юрія Бойка — два бізнеси з його групи (компанії, залучені до торгівлі енергоресурсами, зокрема газом – ред.) також серед білих бізнесів», – ідеться в повідомленні.

Візуалізація Опендатабот

Загалом до «клубу білого бізнесу» входять 7 997 компаній. За даними Державної податкової служби, найбільше таких компаній у Києві та на Дніпровщині. 42% компаній або 3,3 тис. бізнесів з клубу заробляють від 10 до 100 млн грн на рік. Ще 177 компаній (2,2%) заробляють понад 1 млрд грн.

Візуалізація Опендатабот

У сфері гуртової торгівлі працюють 16% або 1 275 компаній з білого списку, у сільському господарстві – 1 120 бізнесів (14%). Нерухомістю займаються 675 компаній (8,4%), а обслуговуванням будинків та територій – 359 компаній (4,5%). У медичній галузі працюють 312 компаній (3,9%).

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 січня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти російських пропагандистів та колишніх народних депутатів, зокрема, Нестора Шуфрича, Євгена Мураєва і Юрія Бойка. Останнього Володимир Зеленський позбавив державних нагород, зокрема звання Герой України.