Вадим Єрмолаєв з грудня 2023 року перебуває під санкціями

Група компаній «Алеф» підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва постачатиме граніт для будівництва національного військового меморіального кладовища. Про це у п’ятницю, 9 серпня, повідомило «Громадське».

Як йдеться у розслідуванні переможець тендера на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища вказав у документації, що граніт для проєкту постачатиме компанія «АК ПРО» з Дніпра. Вона на 60% належить ТОВ «АЛЕФ ІСТЕЙТ». Сама ж бізнес-структура «Алеф» належить бізнесмену і громадянину Кіпру Вадиму Єрмолаєву.

Виходець з Дніпра нині перебуває під санкціями в Україні. Їх було введено 23 грудня 2023 року на підставі розслідування СБУ. Спецслужба зясувала, що ще у 2014 році Єрмолаєв перереєстрував свій алкогольний бізнес у Криму на підставних осіб і продовжив працювати за російськими законами. Фактично бізнесмен сплачуючи податки до бюджету Росії фінансував війну проти України.

Виконувач обов’язків міністра ветеранів Олександр Порхун вже повідомив, що Мінветеранів звернулося до Служби безпеки України з проханням перевірити наявність «російського сліду в тендері на будівництво Національного військового меморіального кладовища.

За його словами, після отримання відповіді «будуть ухвалені відповідні рішення». При цьому він додав, що наразі порушень законодавства зафіксовано не було.

Нагадаємо, що меморіальний військовий цвинтар в межах села Гатне біля Києва за 1,75 млрд грн збудує компанія «Білдінг Юа», створена через день після оголошення тендера. За ці гроші мають облаштувати сам меморіал, побудувати дім скорботи та інші допоміжні приміщення, влаштувати доріжки на території кладовища.