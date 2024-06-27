Рішення РНБО щодо санкцій проти олігархів дозволить відновити видобування газу на трьох родовищах

Державна служба геології та надр України поновила дію ліценцій на видобуток природного газу трьом компаній, що входять до групи Smart Energy підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Про це йдеться у наказі Держгеонадра №293 від 26 червня, пише NV.

Відновити діяльність дозволили компанії «Укргазвидобуток», що володіє ліцензією на видобуток природного газу, конденсату, супутніх компонентів на Островерхівському родовищі в Харківській області, компанії «Аркона Газ-Енергія», що має дозвіл на видобуток природного газу на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі в Полтавській області та компанії «Пром-Енерго Продукт», що володіє ліцензією на видобуток газу на Васищівському родовищі в Харківській області.

Зазначається, що відновлення ліцензій стало можливим після того, як Рада національної безпеки і оборони уточнила, які конкретно спецдозволи на надрокористування анулюються. До згаданого переліку не ввійшли вищезазначені три вуглеводневі компанії. Вадиму Новинському також повернули ліцензії на видобуток граніту у родовищі Передаточнінське, ділянку Лівобережна (ТОВ «Смарт Граніт» у Запорізькій області) і геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод (ТОВ «Віджі Продакшн» і ТОВ «Віджі Фарж» у Черкаській області)

На таких самих підставах Держгеонадра поновила окремі ліцензії на користування надрами, зокрема видобуток води та граніту, що належать іншому підсанкційному бізнесмену Вадиму Єрмолаєву.

За даними газовидобувної компанії Smart Energy, з часу припинення спецдозволу до 1 червня 2024 року компанія не змогла видобути 194 млн м3 природного газу.

Санкції проти Вадима Новинського

Нагадаємо, 25 січня 2023 року президент Володимир Зеленський посилив санкції проти ексдепутата Вадима Новинського. У квітні того самого року суд арештував майно Новинського на понад 3,5 млрд грн. У список заблокованих активів потрапили корпоративні права на 40 підприємств та 30 газових свердловин. Тоді ж СБУ арештувала газові активи Новинського на 144 млн грн.

У травні 2023 року Служба безпеки України арештувала активи проросійського олігарха, які він намагався приховати за кордоном. Арештоване майно оцінили у 10,5 млрд грн. До арештованих активів увійшли 230 будівель, морський торговий порт «Очаків», приміщення агрохолдингу і торговельні центри по Україні тощо. Тоді ж у травні-червні Держгеонадра зупинили дію трьох спецдозволів компаній групи Smart Energy, оскільки СБУ вважали, що бенефіціарним власником компаній залишався проросійський ексдепутат Вадим Новинський, проти якого введені санкції. 1 серпня 2023 року у пов’язаної з Новинським компанії забрали стратегічне родовище.

25 червня 2024 року згідно з наказом Рада національної безпеки й оборони наказала анулювати низку спеціальних дозволів на користування надрами компаній, які належать підсанкційним бізнесменам Дмитру Фірташу, Вадиму Новинському та Вадиму Єрмолаєву, повідомляється в указі президента Володимира Зеленського №756.