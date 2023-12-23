Вадим Єрмолаєв, засновник корпорації "Алеф"

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки людей і компаній. Указ оприлюднений у суботу, 23 грудня, на офіційному сайті глави держави.

Під санкції потрапили восьмеро людей, серед яких бізнесмен з Дніпра Вадим Єрмолаєв, який входить у топ-100 найбагатших людей України. Санкції проти нього діятимуть упродовж десяти років. Вадим Єрмолаєв – власник холдингу «Алеф», що займається будівництвом. Його також називають «людиною, яка змінила обличчя Дніпра». Вже кілька років бізнесмен має паспорт громадянина Кіпру.

Також під санкції потрапила родина аграріїв-колаборантів з Бердянська – Володимир Войников, Юлія Войникова та Валентина Войникова. Остання – громадянка Росії, мати Володимира Войникова, якого раніше звинуватили у продажі зерна Росії. У цьому ж санкційному переліку – Олексій Д’ячков, директор низки підприємств, заснованих Войниковими.

Інші троє людей у санкційному списку – Аріадна Симоненко, Світлана Ремига та Олександр Терещенко.

Указ президента також вводить в дію санкції проти 15-ти компаній, що належать згаданим людям і розташовані в Бердянську, Криму та в офшорних зонах.