Пік податкових перевірок буде навесні і влітку

Державна податкова служба України анонсувала проведення майже 5 тис. податкових перевірок у 2025 році. Вони стосуватимуться як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців. План-графік перевірок оприлюднений ДПСУ.

Кого перевірятимуть податківці

Усього податківці з 1 січня до 31 грудня 2025 року проведуть 4786 перевірок платників податків. Більшість – 3758 – стосуватимуться юридичних осіб. На фізичних осіб-підприємців наступного разу чекають 1028 перевірок.

Коли податківці перевірятимуть платників податків

Щомісяця ДПС планує проводити від 200 до 300 перевірок юридичних осіб, піки активності будуть в березні та квітні – 326 і 333 перевірки відповідно. Хоча влітку та восени інтенсивність перевірок також буде високою, свідчить план-графік податківців.

Для фізичних осіб-підприємців пік перевірок буде в травні, коли їх заплановано 106, та в червні – 95 перевірок. Вже у січні 2025 року податківці запланували 44 перевірки ФОПів.

В яких регіонах податківці проведуть найбільше перевірок

Перевірки заплановані в усіх областях, проте найбільше їх буде в таких регіонах:

Київ – 689 перевірок;

Одеська область – 452;

Дніпропетровщина – 389;

Львівщина – 245;

Київська область – 233;

Вінницька область – 195.

Як раніше писав ZAXID.NET, податківці також можуть проводити ліквідаційні перевірки ФОПів, що вирішили закритися.