Масштабна перевірка ФОПів: кого і коли перевірятиме податкова у 2025 році
Державна податкова служба України анонсувала проведення майже 5 тис. податкових перевірок у 2025 році. Вони стосуватимуться як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців. План-графік перевірок оприлюднений ДПСУ.
Кого перевірятимуть податківці
Усього податківці з 1 січня до 31 грудня 2025 року проведуть 4786 перевірок платників податків. Більшість – 3758 – стосуватимуться юридичних осіб. На фізичних осіб-підприємців наступного разу чекають 1028 перевірок.
Коли податківці перевірятимуть платників податків
Щомісяця ДПС планує проводити від 200 до 300 перевірок юридичних осіб, піки активності будуть в березні та квітні – 326 і 333 перевірки відповідно. Хоча влітку та восени інтенсивність перевірок також буде високою, свідчить план-графік податківців.
Для фізичних осіб-підприємців пік перевірок буде в травні, коли їх заплановано 106, та в червні – 95 перевірок. Вже у січні 2025 року податківці запланували 44 перевірки ФОПів.
В яких регіонах податківці проведуть найбільше перевірок
Перевірки заплановані в усіх областях, проте найбільше їх буде в таких регіонах:
- Київ – 689 перевірок;
- Одеська область – 452;
- Дніпропетровщина – 389;
- Львівщина – 245;
- Київська область – 233;
- Вінницька область – 195.
Як раніше писав ZAXID.NET, податківці також можуть проводити ліквідаційні перевірки ФОПів, що вирішили закритися.