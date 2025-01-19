Володимир Зеленський позбавив Юрія Бойка державних нагород

У неділю, 19 січня, Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони. Під обмеження потрапили російські пропагандисти та колишні народні депутати. Йдеться, зокрема, про Нестора Шуфрича, Юрія Бойка та Євгена Мураєва. Про це президент України повідомив у своєму Telegram-каналі.

Відповідно до указу № 38/2025, опублікованому на сайті Офісу президента, під санкційні обмеження потрапили 18 людей.

«Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Серед тих, хто потрапив до санкційного списку голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» у Верховній Раді, створеної з колишніх членів «Опозиційної платформи – за життя» Юрій Бойко. Його Володимир Зеленський позбавив державних нагород, зокрема звання Герой України. Термін дії санкцій – безстроково.

Також під обмеженнями опинилися колишній народний депутат, проросійський політик від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. На нього покладено низку економічних обмежень, серед яких блокування активів строком на 10 років. Президент також позбавив Нестора Шуфрича державних нагород.

У санкційному списку також колишній нардеп, керівник забороненої проросійської партії «Наші» та ексвласник підсанкційного телеканалу «Наш» Євген Мураєв. Його також позбавили державних нагород та заблокували активи. Крім того, санкції РНБО анулюють його офіційні візити, засідання, переговори з питань укладення договорів чи угод. Також Євгену Мураєву заборонено поширювати медіа на території України.

Також під санкціями опинилася російська пропагандистка та колишня редакторка пропагандистського видання «Страна» Світлана Крюкова, а також колаборант та багаторічний керівник нині забороненої «Комуністичної партії України» Петро Симоненко. Крім того, до санкційного списку потрапили громадяни Росії, серед яких композитор Ілля Рєзнік та оперний співак Василь Герелло.

Детальніше ознайомитися з переліком людей, які потрапили під санкційні обмеження можна у додатку до указу № 38/2025.