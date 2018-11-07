Нещодавно Львівська міськрада ще раз нагадала про проблемну новобудову ЖК «Форест-Хілл», яку збудували з порушеннями і без необхідних документів. Про те, що будівництво незаконне, у мерії говорили ще три роки тому. Однак це не завадило забудовнику, який запропонував дуже спокусливі ціни на метри квадратні, ще на етапі будівництва продати усі 88 квартир у будинку.

Як наслідок, будинок, який мали заселити ще у 2016 році, досі не зданий в експлуатацію, тож 88 власників залишились ошуканими. До того ж, суд розглядає справу про знесення новобудови.

ZAXID.NET з’ясовував усі деталі цього будівельного скандалу і розповідає його суть.

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Чому «Форест Хілл» незаконний?

За зонінгом Львова, ділянка на вул. На Нивах належить до зони Ж-1. У цій зоні можна будувати житлову забудову не вище чотирьох поверхів. У липні 2015 року мерія видала містобудівні умови й обмеження на будівництво на цій ділянці чотириповерхового будинку на 34 квартири і максимальною висотою 16 м.

Натомість забудовник звів 12-поверхівку на 88 квартир, і при цьому порушив норми кількості паркомісць для такого будинку, а також не забезпечив належного проїзду до будинку з усіх сторін.

ЖК «Форест-Хілл» виділений оранжевим кольором

Інспектори Державної архітектурно-будівельної інспекції неодноразово намагалися потрапити на будівництво, щоб проінспектувати роботи, однак їх туди не допускали. У 2016 році ДАБК двічі видавала приписи на припинення будівництва та усунення усіх порушень, але забудовник на це не реагував.

Хто будує?

Власницею ділянки та замовницею будівництва на вул. На Нивах є львів’янка Анна Федорів, вона ж і отримала містобудівні умови та обмеження.

Забудовник – компанія «Глобал девелопмент ЛТД», засновниками якої, за даними YouControl, є Дмитро Кизима, Олег Кизима та Юліан Побурко.

Візуалізація «Форест-Хілл» (візуалізація із сайту ЛУН)

Ще на етапі продажу квартир забудовник мав намір порушити містобудівні умови та обмеження. Зокрема, вже у 2015 році було фірма продала 88 квартир у 12-поверхівці, хоча мала дозвіл на будівництво втричі меншого будинку.

Саме ця компанія у 2016 році намагалась збудувати скандальний ЖК «Оранж» на перехресті Варшавської та Соснової. Також ця фірма будує ЖК «Форест» у Брюховичах, ЖК «Egoist» на вул. Панча, 12/18 та вже здала ЖК «Galicia» на вул. Шевченка, 307а. Останній комплекс також проблемний – спочатку суд вирішив його зносити, проте згодом будівництво таки узаконили.

Гроші вклали – квартир нема

Для зведення ЖК «Форест-Хілл» Олег Кизима разом зі ще одним львів’янином Олександром Здровецьким заснували житлово-будівельний кооператив «Форест Хілл» і почали продавати квартири.

Один із членів кооперативу львів’янин Дмитро Колесник повідомив ZAXID.NET, що ціни у цьому будинку були дуже низькі, тому квартири розкупили дуже швидко. Забудовники запевняли, що будівництво абсолютно законне і жодних проблем не буде.

«У мене були гроші і в 2014 році я вирішив вкласти їх у нерухомість. Знайшов цей комплекс. Квартири там продавали за дуже низькою на той час ціною – 8,9 тис. грн/м2. Я купив останню вільну однокімнатну квартиру на 12-му поверсі і став 88-членом кооперативу», – сказав Дмитро Колесник.

За документами, будинок мав бути зданий у другому кварталі 2016 року, однак роботи не завершені досі. При цьому, за словами Дмитра Колесника, усі вкладники заплатили 100% вартості своїх квартир.

«На момент, коли я купував свою квартиру, було збудовано вже п’ять поверхів. Але вже з 2015 року будівництво велось із значними затримками, майстрам не платили за роботу. З нами завжди спілкувався голова кооперативу Олександр Здровецький, який запевняв, що все добре і ми вчасно отримаємо свої квартири. Результати зустрічей оформлено відповідними протоколами. Але усі терміни порушені і зараз він взагалі не хоче з нами спілкуватись», – додав чоловік.

Що тепер?

Сайт компанії «Глобал Девелопмент ЛТД» уже не працює, а всі телефони цієї фірми, які вдалось знайти, не відповідають. Голова ЖБК «Форест-Хілл» Олександр Здровецький відмовився коментувати ZAXID.NET ситуацію із проблемним будівництвом.

«Звісно, будинок буде зданий. Але я не маю наміру вам будь-що пояснювати», – сказав Олександр Здровецький.

За словами Дмитра Колісника, за свої квартири вкладники сплатили загалом понад 41 млн грн. Люди вірять, що якимось чином їм вдасться узаконити цей будинок, а тому самотужки завершують необхідні будівельні роботи.

«60 вкладників, серед яких і я, за власні гроші провели до будинку електрику і воду, закінчили фасад, зробили ремонт коридорів і сходових кліток – все поштукатурили і проклали плитку. Ми вже готові судитися з забудовником, але боїмось, щоб це якось не нашкодило. Вже навіть не придивляємось, що якісь будматеріали гірші, ніж мали б бути. Нам би хоч із паперу, тільки б отримати свої квартири», – додав чоловік.

І поки люди, які і так уже заплатили за квартири, завершують будинок за власний кошт, забудовник навіть не відшкодував борги будівельникам. У судах перебувають близько десяти справ на десятки і сотні тисяч гривень кожна за позовами підрядної організації до «Глобал Девелопмент ЛТД».

Окрім того, Господарський суд Львівської області за позовом ДАБК розглядає справу про знесення «Форест-Хілл».