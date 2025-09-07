Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Італії, оформивши третю перемогу в сезоні
Пілоти Ferrari не змогли піднятись на подіум на домашній для себе трасі
У неділю, 7 вересня, на автодромі Монца відбулася шістнадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Італії. У кваліфікації поул здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Другим став Ландо Норріс з McLaren, а топ-3 замкнув його напарник Оскар Піастрі.
Трійка лідерів повторила комбінацію і на Гран-прі, фінішувавши у тому ж порядку. На старті гонки Норріс в повороті ледь не пройшов Ферстаппена, однак Макс змушений був пропустити суперника через неправильну оборону. За трохи нідерландець відвоював собі лідерство і вже не віддав його опонентам. Цікаво, що вперше за шість гонок у Монці володар поулу виграв перегони.
Шарль Леклер на домашній для Ferrari трасі не зміг поборотися за подіум і фінішував четвертим, а Льюїс Гамільтон пропустив вперед Джорджа Расселла і став шостим. Варто відзначити Габріеля Бортолето та Ісака Хаджара, які приїхали в очках, і черговий нефарт Фернандо Алонсо, який не зміг завершити перегони.
Гран-прі Італії, топ-10:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 53 кола
- 2. Ландо Норріс (McLaren) +19,207
- 3. Оскар Піастрі (McLaren) +21,351
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) +25,624
- 5. Джордж Расселл (Mercedes) +32,881
- 6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +37,449
- 7. Александер Албон (Williams) +50,537
- 8. Габріель Бортолетто (Kick Sauber) +58,484
- 9. Кімі Антонеллі (Mercedes) +59,762
- 10. Ісак Аджар (RB) +1:03,891
Вибули: Ніко Гюлькенберг (Kick Sauber), Фернандо Алонсо (Aston Martin)
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 324 очки
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 293
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 230
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 194
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 163
- 6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 117
- 7. Александер Албон (Williams) – 70
- 8. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 66
- 9. Ісак Аджар (RB) – 38
- 10. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 37
У Кубку конструкторів McLaren практично гарантував собі трофей – неймовірна перевага над Ferrari відверто вражає.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 617 очки
- 2. Ferrari – 280
- 3. Mercedes – 260
- 4. Red Bull – 239
- 5. Williams – 86
- 6. Aston Martin – 62
- 7. RB – 61
- 8. Kick Sauber – 55
- 9. Haas – 44
- 10. Alpine – 20
Наступний Гран-прі відбудеться 21 вересня в Азербайджані.