Макс Ферстаппен оформив дубль, перемігши у кваліфікації та гонці

У неділю, 7 вересня, на автодромі Монца відбулася шістнадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Італії. У кваліфікації поул здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Другим став Ландо Норріс з McLaren, а топ-3 замкнув його напарник Оскар Піастрі.

Трійка лідерів повторила комбінацію і на Гран-прі, фінішувавши у тому ж порядку. На старті гонки Норріс в повороті ледь не пройшов Ферстаппена, однак Макс змушений був пропустити суперника через неправильну оборону. За трохи нідерландець відвоював собі лідерство і вже не віддав його опонентам. Цікаво, що вперше за шість гонок у Монці володар поулу виграв перегони.

Шарль Леклер на домашній для Ferrari трасі не зміг поборотися за подіум і фінішував четвертим, а Льюїс Гамільтон пропустив вперед Джорджа Расселла і став шостим. Варто відзначити Габріеля Бортолето та Ісака Хаджара, які приїхали в очках, і черговий нефарт Фернандо Алонсо, який не зміг завершити перегони.

Гран-прі Італії, топ-10:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 53 кола

2. Ландо Норріс (McLaren) +19,207

3. Оскар Піастрі (McLaren) +21,351

4. Шарль Леклер (Ferrari) +25,624

5. Джордж Расселл (Mercedes) +32,881

6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +37,449

7. Александер Албон (Williams) +50,537

8. Габріель Бортолетто (Kick Sauber) +58,484

9. Кімі Антонеллі (Mercedes) +59,762

10. Ісак Аджар (RB) +1:03,891

Вибули: Ніко Гюлькенберг (Kick Sauber), Фернандо Алонсо (Aston Martin)

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 324 очки

2. Ландо Норріс (McLaren) – 293

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 230

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 194

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 163

6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 117

7. Александер Албон (Williams) – 70

8. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 66

9. Ісак Аджар (RB) – 38

10. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 37

У Кубку конструкторів McLaren практично гарантував собі трофей – неймовірна перевага над Ferrari відверто вражає.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 617 очки

2. Ferrari – 280

3. Mercedes – 260

4. Red Bull – 239

5. Williams – 86

6. Aston Martin – 62

7. RB – 61

8. Kick Sauber – 55

9. Haas – 44

10. Alpine – 20

Наступний Гран-прі відбудеться 21 вересня в Азербайджані.