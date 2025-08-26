Дует Ботаса та Переса буде одним із найдосвідченіших у чемпіонаті

Новачок Формули-1 – команда Cadillac – оголосила склад пілотів на сезон-2026. Ними стануть фін Валттері Ботас та мексиканець Серхіо Перес, повідомляє офіційний сайт американської команди.

Обидва спортсмени повернуться на стартову решітку королівських перегонів після року паузи. Цікаво, що на двох вони провели 527 Гран-прі, вигравши 16 із них, що робить цей дует одним із найдосвідченіших у чемпіонаті.

Нагадаємо, Боттас у своїй кар'єрі виступав за Williams, Mercedes, Alfa Romeo та Kick Sauber. Ставав дворазовим віце-чемпіоном (2019, 2020) та дворазовим бронзовим призером (2017, 2021) Формули-1. Нині фін є резервістом німецької команди Mercedes.

Перес виступав у Формулі-1 з 2011 року. Встиг поїздити за команди Sauber, McLaren, Force India, Racing Point та Red Bull. Віце-чемпіон світу 2023 року у складі австрійської стайні. Після завершення минулого сезону залишив Red Bull і перебуває без команди.

До слова, базою Cadillac стане британський Сільверстоун. Спершу боліди нової команди будуть оснащені двигунами від Ferrari. На сезон-2028 «Дженерал Моторс» запланувала розробку власного двигуна. Тоді ж команда отримає статус заводської.