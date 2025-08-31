Льюїсу Гамільтому відверто не частить у Ferrari у поточному сезоні

У неділю, 31 серпня, на автодромі Зандворт відбулася п’ятнадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Нідерландів. У кваліфікації поул здобув пілот McLaren Оскар Піастрі, а другим став його напарник Ландо Норріс. Топ-3 замкнув Макс Ферстаппен з Red Bull.

Трійка протягом всього заїзду демонструвала впевненість і майже не було сумнівів, що пілоти фінішують не у тій послідовності. Однак за 8 кіл до фінішу сталось щось неймовірне – Норіс несподівано зійшов з траси через проблеми з двигуном (з боліда пішов чорний дим). Дивовижна ситуація з огляду на надійність нинішньої техніки Формули-1. Другим фінішував Макс Ферстаппен, а третім став Ісак Аджар з RB.

Варто згадати про катастрофу Ferrari. Спочатку після помилки зійшов Гамільтон – Льюїс вилетів з траси й розбив машину, викликавши машину безпеки. А згодом Леклер у боротьбі з Джорджем Расселлом зіштовхнувся з Кімі Антонеллі й також достроково завершив перегони.

Гран-прі Нідерландів, топ-10:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 72 кола

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1,271

3. Ісак Аджар (RB) +3,233

4. Джордж Расселл (Mercedes) +5,654

5. Александер Албон (Williams) +6,327

6. Олівер Берман (Haas) +9,044

7. Ленс Стролл (Aston Martin) +9,497

8. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +11,709

9. Юкі Цунода (Red Bull) +13,597

10. Естебан Окон (Haas) +14,063

Вибули: Льюїс Гамільтон (Ferrari), Шарль Леклер (Ferrari), Ландо Норріс (McLaren)

Загальний залік пілотів, очки:

1. Оскар Піастрі (McLaren) – 309 очок

2. Ландо Норріс (McLaren) – 275

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 205

4. Джордж Расселл (Mercedes) – 184

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 151

6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 109

7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 64

8. Александер Албон (Williams) – 64

9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 37

10. Ісак Аджар (RB) – 37

У Кубку конструкторів McLaren практично гарантував собі трофей – неймовірна перевага над Ferrari відверто вражає.

Кубок конструкторів:

1. McLaren – 584 очки

2. Ferrari – 260

3. Mercedes – 248

4. Red Bull – 214

5. Williams – 80

6. Aston Martin – 62

7. RB – 60

8. Kick Sauber – 51

9. Haas – 44

10. Alpine – 20

Наступний Гран-прі відбудеться за тиждень, 7 вересня, в Італії.