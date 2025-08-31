Піастрі переміг на Гран-прі Нідерландів після сходу Норріса та аварій Гамільтона і Леклера
Новачок Формули-1 Ісак Аджар вперше піднявся на подіум
У неділю, 31 серпня, на автодромі Зандворт відбулася п’ятнадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Нідерландів. У кваліфікації поул здобув пілот McLaren Оскар Піастрі, а другим став його напарник Ландо Норріс. Топ-3 замкнув Макс Ферстаппен з Red Bull.
Трійка протягом всього заїзду демонструвала впевненість і майже не було сумнівів, що пілоти фінішують не у тій послідовності. Однак за 8 кіл до фінішу сталось щось неймовірне – Норіс несподівано зійшов з траси через проблеми з двигуном (з боліда пішов чорний дим). Дивовижна ситуація з огляду на надійність нинішньої техніки Формули-1. Другим фінішував Макс Ферстаппен, а третім став Ісак Аджар з RB.
Варто згадати про катастрофу Ferrari. Спочатку після помилки зійшов Гамільтон – Льюїс вилетів з траси й розбив машину, викликавши машину безпеки. А згодом Леклер у боротьбі з Джорджем Расселлом зіштовхнувся з Кімі Антонеллі й також достроково завершив перегони.
Гран-прі Нідерландів, топ-10:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 72 кола
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1,271
- 3. Ісак Аджар (RB) +3,233
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) +5,654
- 5. Александер Албон (Williams) +6,327
- 6. Олівер Берман (Haas) +9,044
- 7. Ленс Стролл (Aston Martin) +9,497
- 8. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +11,709
- 9. Юкі Цунода (Red Bull) +13,597
- 10. Естебан Окон (Haas) +14,063
Вибули: Льюїс Гамільтон (Ferrari), Шарль Леклер (Ferrari), Ландо Норріс (McLaren)
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Оскар Піастрі (McLaren) – 309 очок
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 275
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 205
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) – 184
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 151
- 6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 109
- 7. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 64
- 8. Александер Албон (Williams) – 64
- 9. Ніко Хюлькенберг (Kick Sauber) – 37
- 10. Ісак Аджар (RB) – 37
У Кубку конструкторів McLaren практично гарантував собі трофей – неймовірна перевага над Ferrari відверто вражає.
Кубок конструкторів:
- 1. McLaren – 584 очки
- 2. Ferrari – 260
- 3. Mercedes – 248
- 4. Red Bull – 214
- 5. Williams – 80
- 6. Aston Martin – 62
- 7. RB – 60
- 8. Kick Sauber – 51
- 9. Haas – 44
- 10. Alpine – 20
Наступний Гран-прі відбудеться за тиждень, 7 вересня, в Італії.