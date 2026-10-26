Ландо Норріс склав чемпіонські повноваження

Пілот команди McLaren Ландо Норріс, чинний чемпіон світу у Формулі-1, позбувся всіх математичних шансів на захист чемпіонського титулу. Про це стало відомо у неділю, 25 жовтня, за підсумками Гран-прі США, який відбувся в Остіні.

Британський пілот посів п’яте місце на фініші. Цього йому виявилося замало, щоб залишитися серед претендентів на чемпіонство у поточному сезоні.

Норрісу в США треба було відіграти 14 очок в Андреа Кімі Антонеллі з Mercedes, лідера загального заліку. Однак італієць переміг, чим завадив британцю зберегти навіть теоретичні шанси на трофей.

Антонеллі на подіумі залишив позаду себе Шарля Леклера з Ferrari та 4-разового чемпіона Макса Ферстаппена з Red Bull. Четвертий результат показав пілот Ferrari Льюїс Гемілтон, 7-разовий чемпіон світу.

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Андреа Кімі Антонеллі після перемоги в Остіні збільшив свій відрив у заліку пілотів. Його конкурентами за чемпіонство в теорії залишаються лише Гемілтон та Джордж Расселл із Mercedes, який Гран-прі США завершив восьмим. Втім, їхні шанси наздогнати Антонеллі переважно тільки математичні, бо італієць має надто велику перевагу.

Повертаючись до Норріса, варто зазначити, що він через вибуття з боротьби за чемпіонство у наступному сезоні-2027 не зможе використовувати гоночний номер 1. Його, як відомо, традиційно має чинний чемпіон світу. Тож наступного року пілот McLaren повернеться до свого постійного номера 4.

Перша десятка заліку пілотів після Гран-прі США, очки:

Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) – 365 Джордж Расселл (Mercedes) – 242 Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 241 Макс Ферстаппен (Red Bull) – 236 Шарль Леклер (Ferrari) – 233 Ландо Норріс (McLaren) – 211 Оскар Піастрі (McLaren) – 144 Ісак Аджар (Red Bull) – 105 Ліам Лоусон (RB) – 77 П'єр Гаслі (Alpine) – 42

Наступні перегони відбудуться 1 листопада у Мехіко (Мексика).