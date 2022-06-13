Росіяни готуються знову переправлятися через Сіверський Донець у Білогорівці

У розвідці Великої Британії вважають, що форсування Сіверського Донця буде одним із найбільш визначальних факторів війни, розв'язаної в Україні державою-терористом Росією.

«На вихідних триває бій під Сєвєродонецьком. Протягом найближчих місяців операції переправи через річку, ймовірно, будуть одними з найважливіших визначальних факторів під час війни», – йдеться в звіті розвідки Великої Британії, яке публікує Міноборони Великої цієї країни.

Зазначається, що ключовий 90-кілометровий центральний сектор російського фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

«Щоб досягти успіху в поточній оперативної фазі наступу на Донбас, Росії доведеться або завершити амбітні флангові дії, або здійснити штурм переправи через річку», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії нагадали, що українським силам доводилося підривати мости перед тим, як вони відступили, тоді як Росія намагалася створити складну координацію, необхідну для успішного великомасштабного переходу через річку під вогнем.

В травні під час спроби форсувати Сіверський Донець Росія втратила 485 з 550 військових 74 бригади. Також під час цієї масштабної спроби переправи, що відбулася 11 травня, було ушкоджено понад 80 одиниць російської техніки.

Тим часом у ранковому зведенні Генштабу від 13 червня повідомили про те, що російські загарбники продовжили штурмувати Сєвєродонецьк. Вони били по наших позиціях з артилерії. Тож ЗСУ довелось відійти від центру міста. Водночас слід розуміти, що ситуація непроста та міняється ледь не щогодини.

Водночас окупанти роблять усе можливе для того, щоб відрізати Сєвєродонецьк. Для цього вони вже зруйнували другий міст. Наразі, підкреслює Сергій Гайдай, не вщухають обстріли третьої й останньої переправи.