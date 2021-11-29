Тенденції ринку нерухомості, виклики сьогодення та прогнози на майбутнє – наскрізні теми масштабного заходу.

Цьогорічна подія є ювілейною. Вже вдесяте захід об'єднав на одній платформі топових спікерів, експертів міжнародного рівня, основних гравців українського ринку нерухомості, забудовників та інвесторів. Однак цього року через обмеження карантинної зони семінар пройшов у формі вебінару. Водночас онлайн-формат дозволив отримати корисну інформацію для тих представників сфери нерухомості, які є в інших куточках України чи за кордоном.

«Ми завжди це все транслюємо назовні, щоб люди розуміли, що з нерухомістю, що з орендою, що буде з цінами, куди вони будуть йти, які передумови. Тобто, щоб «відчували» промислову, торговельну, житлову чи офісну нерухомість. Ми завжди кожен з сегментів детально пропрацьовуємо. Усі експерти міжнародного рівня. Це як правило міжнародні компанії, які присутні в Україні», – розповів один з організаторів заходу Володимир Глащенков.



Подій формату Forum West цього року є 7. Зокрема на тему нерухомості, HR, маркетингу чи операційного менеджменту. Організаторами виступають ТОВ «Юридична компанія «Ейч.Ді.Партнерз», ТМ «Група компаній «АСПЕКТ» та Асоціація Західноукраїнських забудовників, які розцінюють цей проєкт, як соціальний, основною метою якого є розвиток особистостей та ідея разом змінювати бізнес-середовище.



«Ця конференція є цікавою для нас і нашої компанії. Сподіваємось інформація отримана тут допоможе нашій компанії розвиватись та завойовувати ринок», – сказав Сергій Кутний, представник компанії LEV Development.

Серед спікерів цього року Катерина Весна, керівник департаменту агентських і консультаційних послуг у сфері торговельної нерухомості Cushman & Wakefield в Україні. У своєму виступі Катерина розповіла про торговельну нерухомість у великих містах України та тренди сьогодення. Зокрема, за її словами, у торгових центрах для орендарів розважального сегмента, сфери харчування, кінотеатрів пандемія коронавірусу стала справжнім випробуванням. Водночас магазини з товарами для дому, електронною технікою та спортивними товарами розвивались.

Також з компанії Cushman & Wakefield виступив і Володимир Мисак, який розповів про ріст інвестиційної активності (M&A) у світі і в Україні зокрема. А також про тренди сьогодення. За результатами дослідження підвищився інтерес до об'єктів складської та офісної нерухомості. Велика увага інвесторів за 1-3 квартал 2021 року була спрямована на інвестиції в девелопмент багатоквартирного житла в містах, а також передмістях великих міст. Також спостерігалась велика зацікавленість до великої та малої приватизації.

Радомир Цуркан, керуючий партнер CBRE Ukraine, проаналізував яким є і мав би бути офісний ринок Львова та сучасний бізнес-центр в еру new normal. Він виокремив основні проблеми бізнес-центрів. А саме їх будівництво за застарілими проєктами та нормами, неефективність площі типового поверху, непродумана інфраструктура для орендарів та відсутність або ж недостатня кількість місць на паркінгах.

Поліна Шальнева із компанії ЛУН презентувала статистика ринку новобудов Львова та західних регіонів. За її презентацією можна було відзначити, що за 2021 рік у Львові побудували більше ЖК чим на Львівщині загалом. Водночас середня вартість за метр квадратний у проєктах міста та області стабільно підвищується з 2019 року.

Катерина Джичка, Regional Director у Інтергал-Буд прояснила, що відбулось з ринком житлової нерухомості міста Лева за останню декаду та що чекає ринок у майбутньому. Зокрема у компанії прогнозують зміни цін, оскільки собівартість зростає, земельні ділянки ростуть у ціні, збільшуються витрати на рекламу та адміністративні витрати. Водночас очікується зменшення пропозицій через ускладнення процедури зміни цільового призначення, ДТП, ДІАМ (при умові виконання усіх будівельних норм) та поява нових форматів житла по принципу «Живи, працюй, відпочивай».

Олесь Піщак, керуючий партнер у Audit of Sales представив рейтинг відділів продажу ЖК Львова 2021 за результатами дослідження 65 житлових комплексів. По шкалі у 100 балів жодна з досліджених компаній не набрала від 81 до 100. Від 61 до 80 набрали 16 компаній. 50-60 балів отримали 18 компаній. А оцінку в менше 50 пунктів отримали 31 з досліджених ЖК.

На завершення, Ельвіра Черняк, представник компанії СОФТКОМ розповіла про автоматизацію бізнес-процесів по оренді та управлінню нерухомістю. Виявляється, до цього часу в орендодавців, як правило відсутня єдина база даних об'єктів нерухомості, відсутній облік об'єктів, база орендарів вноситься в файли Excel. Також відсутня інтеграція з обліковими та управлінськими системами, немає контролю за заборгованістю та не налагоджена робота з договорами. Однак є й успішні кейси компаній, які змогли автоматизувати всі ці бізнес-процеси використовуючи доступні засоби та програми.

Організатори Forum West #Нерухомість подбали також і про те, щоб кожен охочий зміг ознайомитись з інформацією поданою на вебінарі та використовувати її як і для розвитку особисті, так і покращення бізнес-середовища та ринку нерухомості. Водночас найближчий захід у форматі Forum Fest відбудеться 10 грудня на якому провідні експерти обговорять перспективи розвитку економіки України у 2022 році.