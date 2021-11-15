ЖК Silent Park – новий проект малоповерхової забудови від девелопера LEV Development

На вулиці Пилипа Орлика поблизу Замарстинівського парку 15 листопада розпочалося попереднє бронювання квартир у новому житловому комплексі бізнес-класу Silent Park від LEV Development. Він включатиме шість 6-поверхових будинків з підземним паркінгом та закритою територією. Вартість житла під час передпродажу стартує від 22,9 тис. грн за м2.

ЖК Silent Park – новий проект малоповерхової забудови від девелопера LEV Development. Тут немає зайвого нагромадження, як у багатьох багатоповерхівок, натомість більше вільного простору та свіжого повітря. Неподалік комплексу є вся необхідна для життя інфраструктура – дитсадки, школи, лікарні, спортзали, ТРЦ, АЗС. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує тишу, але любить бути в центрі подій.

«Ми придбали з аукціону ділянку на території, яка передбачена під малоповерхову забудову. Ми збудуємо тут Австрію – таку, якою ми її уявляємо. Чи не першими у Львові ми починаємо проект правильно і вже завершили дорогу до майбутнього ЖК, щоб можна було дійти до будівництва без гумаків», – сказав під час закритої презентації проекту 12 листопада співзасновник компанії LEV Development Олександр Островський.

Олександр Островський презентує ріелторам проект ЖК Silent Park (фото LEV Development)

У всіх будинках комплексу перші поверхи віддані під комерцію. На 2-5 поверхах розташовані одно- та двокімнатні квартири, на шостому – представницькому – є також трикімнатні. Представницькі поверхи матимуть покращену шумоізоляцію та стелі висотою 3 м. Тут діятиме виняткова приватність та ексклюзивність: доступ до представницьких поверхів матимуть лише його мешканці за персональними електронними перепустками.

Усі квартири комплексу матимуть кухні-студії та просторі тераси. Площа помешкань – від 36,6 м2 до 81,6 м2, кожне матиме індивідуальне планування – щоб клієнти мали максимальний вибір. Ексклюзивний дизайн холів та поверхів розробила студія Savytskyy Design.

«Дизайн – це не те, як виглядає, це те, як працює. Тому нікому поки що не вдається скопіювати те, що робить LEV Development, бо просто зробити красивий хол не достатньо. Так, ми робимо красиві холи, але поза тим зважаємо на багато інших чинників. У Silent Park акустичний комфорт забезпечується відповідним дизайном – речами, пов’язаними з реверберацією звуку, звукоізоляцією, матеріалами. Усім цим ми кажемо клієнтам, що ми про них думаємо», – пояснює засновник студії Savytskyy Design Марко Савицький.

Кількість паркомісць у підземному паркінгу відповідає кількості квартир у комплексі. Поруч з будинками є наземні паркомісця для гостей мешканців. Також серед переваг та особливостей ЖК Silent Park закрита територія, спортивний та дитячий майданчики.

LEV Development – один з провідних девелоперів на ринку нерухомості Львова та Києва. За шість років роботи в портфелі девелопера вже є 16 проектів нерухомості, п’ять з яких успішно здані в експлуатацію, а чотири – інвестиційні готелі.