Новий ЖК збудують між вул. Пасічною і вул. Пимоненка

Неподалік Винниківського лісу у Львові збудують житлову трисекційну багатоповерхівку замість садибних будинків. Відповідні зміни до детального плану цієї території погодили депутати Львівської міської ради на засіданні сесії 4 листопада.

Йдеться про територію загальною площею 3 га між вул. Пасічною та Пимоненка. Раніше тут передбачалась садибна забудова, однак депутати своїм рішення внесли зміни до детального плану цієї території. Тепер тут планують збудувати багатоквартирний житловий будинок зі змінною поверховістю від 6 до 8 поверхів. Загалом тут планують облаштувати три секції на 104 квартири. На першому поверсі будинку розмістять магазини, аптеку, центр розвитку дитини та стоматологічний кабінет.

Розроблення змін до детального плану території оплатило ПП «Зодчий 2010», засновником якої є будівельна компанія «Лев Девелопмент». Її бенефіціарними власниками є Василь Левицький та Олександр Островський.

Додамо, що район вул. Пасічної та Пимоненка зараз активно розбудовується. Тут уже збудували 6 будинків ЖК Villa Magnolia та один будинок ЖК Hugge, також тут будується ЖК Rubicon Premium.