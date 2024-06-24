Нападник збірної Угорщини Кевін Чобот забив найпізніший гол в історії чемпіонатів Європи з футболу в основний час. Це відбулося напередодні, 23 червня, у матчі третього туру групового етапу Євро-2024 у матчі проти збірної Шотландії. Для 24-річного Кевіна Чобота це був дебютний гол за національну збірну, пише «Суспільне. Спорт».

До недільного матчу угорці підходили в статусі аутсайдерів групи, програвши два попередні поєдинки. Водночас шотландці мали одне очко. Обом збірним необхідна була лише перемога: у разі нічиєї угорці б лишилися на останньому місці та вилетіли б з турніру, а шотландці б мали мізерні шанси на вихід у плей-оф за рейтингом третіх місць.

Змінити нульовий рахунок на табло на свою користь вдалося саме збірній Угорщини: Кевін Чобот, який вийшов на заміну на 86 хвилині, забив на 99:32 хвилині. Це є найпізніший гол в історії чемпіонатів Європи з футболу (без урахування додаткового часу). Зазначимо, що попередній рекорд встановили на цьому ж турнірі: півзахисник Албанії Клаус Г'язула у матчі другого туру забив на 90+4 хвилині у ворота Хорватії.

Збірна Угорщини з трьома очками посіла третю сходинку групи А та може вийти у плей-оф за рейтингом третіх місць. Перелік усіх збірних, які продовжать боротьбу в 1/8 фіналу, буде відомий у середу, 26 червня.