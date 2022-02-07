Першим на території лікарні збудують паркінг з вертолітним майданчиком

Івано-Франківська обласна клінічна лікарня замовила розробку проекту адміністративної будівлі та паркінгу з вертолітним майданчиком. Розроблятиме проект приватний підприємець Назар Ігнатюк за 4,7 млн грн. Він переміг під час тендеру, який лікарня оголосила наприкінці 2021 року. Єдиним конкурентом Назара Ігнатюка було ТОВ «Укртехінжиніринг» з пропозицією, яка була на 800 тис. грн дорожчою.

Про укладення договору між Івано-Франківською обласною клінічною лікарнею та приватним підприємцем Назаром Ігнатюком повідомив сайт «Наші гроші. Львів». Вартість проекту паркінгу – 1,8 млн грн, адмінбудівлі – 2,16 млн грн. Ще 330 грн коштуватимуть інженерно-геодезичні роботи та 180 тис. грн – експертиза документації.

Згідно з технічним завданням, підземний паркінг матиме 250 місць, а адмінбудівля складатиметься з п’яти поверхів. У яких облаштують їдальню на 80 місць та конференц-зал на 100 місць. Решту будівлі займатиме гуртожиток готельного типу на 30 номерів. У ньому проживатимуть відвідувачі та родичі пацієнтів, а також медпрацівники, які перебуватимуть на стажуванні та закордонні гості.

Тендер на розробку проекту обласна лікарня оголосила 15 грудня 2021 року. Єдиним конкурентом Назара Ігнатюка було ТОВ «Укртехінжиніринг» з пропозицією, яка була на 800 тис. грн дорожчою.

Зазначимо, згідно з системою YouControl, приватний підприємець Назар Ігнатюк зареєстрований у селі Ільці у Верховинському районі. Йому належать ТОВ «Саін-ІФ» та «Приватне творче архітектурне бюро «Архмайстерня і К». Починаючи з 2016 року він отримав державних замовлень на 6,9 млн грн. Наразі договір з обласною лікарнею є найбільшим його контрактом.

У вересні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що відповідно до програми «Велике будівництво» на 2022-2023 роки в рамках покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я передбачаємо будівництво гелікоптерних майданчиків у кожній обласній клінічній лікарні в кожному регіоні України.