Вертолітний майданчик для прийому гелікоптерів з хворими стане першим у Рівному

У Рівненській обласній клінічній лікарні впродовж 2022-2023 років планують відремонтувати три корпуси й розпочати будівництво нового 8-поверхового корпусу з вертолітним майданчиком для швидкого транспортування тяжкохворих. Цей об'єкт стане першим подібним у Рівненській області. Вартість реконструкції та будівництва стане відома після завершення виготовлення проекту.

Про заплановане будівництво нового 8-поверхового корпусу з вертолітним майданчиком у Рівненській обласній лікарні у вівторок, 25 січня, повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

«Робота лікарні розпочалася понад 70 років тому, наразі корпуси є застарілими. Тож головний медичний заклад Рівненщини потребує оновлення. Цьогоріч плануємо розпочати будівництво 8-поверхового сучасного хірургічного корпусу. За проектом, він складатиметься із операційного блоку, відділення анестезіології, стаціонару, блоку із застосуванням інноваційних малоінвазивних хірургічних технологій. Будівництво буде відбуватися у три черги впродовж 2022-2023 років», - повідомив голова РОДА.

Ремонту підлягають головний корпус з поліклінікою, кардіологічне відділення та хірургічний корпус. На даху новозбудованого корпусу проектом передбачений вертолітний майданчик. Наразі визначають технічні завдання та вихідні дані для виготовлення проектно-кошторисної документації, в бюджеті області на це передбачені кошти. Ремонт та будівництво здійснюватимуть коштом державного бюджету. Вартість проекту стане відома після завершення виготовлення проекту.

Рівненська обласна клінічна імені Юрія Семенюка є комунальним підприємством Рівненської обласної ради.

Зазначимо, що перший вертолітний майданчик для оперативного транспортування тяжкохворих планують збудувати біля клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Будівнитцво має бути завершене до липня 2022 року.