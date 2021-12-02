Останній раз підприємство підвищило тарифи в серпні 2019 року

Івано-франківський міськвиконком погодив нові тарифи для підприємства «АТП-0928», яке займається вивезенням та захороненням відходів. Клієнти перевізника сплачуватимуть 31,3 грн замість 22,5 грн. Про початок дії нових тарифів з 1 грудня 2021 року повідомила прес-служба підприємства.

«Інформуємо, що рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 18.11.2021 р. № 1576 «Про тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, які надає ПрАТ «АТП-0928» встановлено тарифи на послуги, які надає ПрАТ «АТП-0928» на території м. Івано-Франківська», – йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

Відповідно до рішення Івано-Франківського виконкому, з 1 грудня для мешканців тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами становитиме 31,30 грн з однієї людини. Водночас бюджетні установи платитимуть 1051 грн за тонну, а всі інші споживачі – 1132 грн за тонну. До цього підприємство підвищило тарифи в серпні 2019 року.

За даними пошуково-аналітичної системи YouСontrol, ПрАТ «АТП-0928» володіють Андрій Білоніжко та Ігор Воробець.

Вивезенням та захороненням сміття в Івано-Франківську займається два перевізники «АТП-0928» та «Автоколона 2222». Наразі підприємство «Автоколона 2222» тарифи не підвищувало, вартість його послуг 21,6 грн за одну людину.