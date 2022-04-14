Колишнього інспектора Івано-Франківської митниці підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила збитки у суму понад 200 тис. грн. Митник незаконно оформив частину насосної установки для видобутку нафти, зараз йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як у четвер, 14 квітня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, колишній працівник митниці здійснив митне оформлення та випуск у вільний обіг товарів із невірно визначеним кодом класифікації. Йдеться про незаконне оформлення частин штангової насосної установки для видобутку нафти.

«За даними слідства, інспектор здійснив митне оформлення та випуск у вільний обіг товарів із невірно визначеним кодом класифікації. Внаслідок такого неналежного виконання службових обов’язків держава недоотримала понад 212 тис. грн доходів від митних платежів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Колишньому старшому державному інспектору одного з митних постів Івано-Франківської митниці ДФС повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, яка спричинила державі тяжкі наслідки). Зараз митнику загрожує до п'яти років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.