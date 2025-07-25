На рішення Франції щодо Палестини різко відреагували в США

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що визнає державу Палестина. Про це він написав на своїй сторінці в Х 24 липня.

За словами Макрона, Франція офіційно визнає державу Палестина на засіданні Генеральної асамблеї ООН, яке відбудеться наступного вересня. Він додав, що «вірний своєму історичному зобов’язанню щодо міцного миру на Близькому Сході».

Президент Франції наголосив, що першочерговим завданням є припинення конфлікту в Секторі Гази. Крім того, Макрон наголосив на необхідності порятунку цивільного населення, яке потерпає від гуманітарної кризи.

Ми повинні негайно запровадити припинення вогню, звільнити «всіх заручників і надати масштабну гуманітарну допомогу народу Гази. Ми також повинні забезпечити демілітаризацію ХАМАС, а також забезпечити безпеку та відбудову Гази. Нарешті, ми повинні побудувати Державу Палестина, забезпечити її життєздатність і забезпечити, щоб, погодившись на її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, вона сприяла безпеці всіх на Близькому Сході», – написав Макрон.

Він додав, що отримав відповідні зобов’язання від президента Палестинської автономії та написав йому листа, «висловивши свою рішучість рухатися вперед».

На заяву Емманюеля Макрона різко відреагували в США – державний секретар Марко Рубіо назвав рішення визнати Палестину «нерозсудливим» і таким, яке «служить пропаганді ХАМАСу».

«Сполучені Штати рішуче відкидають план Емманюеля Макрона визнати палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН. Це безрозсудне рішення лише служить пропаганді ХАМАСу та шкодить миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня (2023 року – ред.)», – написав Рубіо в Х.

Нагадаємо, проголошення держави Палестина відбулося у 1988 році – при цьому Організація визволення Палестини, яка проголосила її, не контролювала території, на які претендувала. Фактично Палестина наразі не має єдиної території та реального суверенітету, а держструктури сформовані лише частково.

У травні 2024 року Палестину визнали державою Норвегія, Іспанія та Ірландія.