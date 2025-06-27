Внаслідок нападу активістів пошкоджена техніка та офіси в одному з найбільших оборонних арсеналів Європи

У Бельгії понад сотня пропалестинських активістів увірвалася до оборонного об'єкта й пошкодила військову техніку на понад 1 млн доларів, закликаючи припинити озброєння Ізраїлю. Водночас військова допомога, яку пошкодили активісти, призналася не для Ізраїлю, а для України, повідомило 26 червня ізраїльське видання Israel Hayom.

Інцидент стався 23 червня у бельгійському Турне – понад 100 активістів руху «Зупиніть озброєння Ізраїлю» вдерлися до ангара оборонної компанії OIP Land Systems та пошкодили військову техніку, яка там стояла. Бронемашини та іншу військову допомогу били молотками, облили фарбою та розбили вікна.

На відео, оприлюднених у соцмережах, видно, як натовп в білому одязі вибігає з території компанії, а згодом крокує вулицями з плакатом «Elbit вбиває палестинців». Зазначимо, Elbit Systems – ізраїльська компанія, дочірнім підприємством якої є OIP Sensor Systems, в яку, своєю чергою, входить OIP Land Systems.

Přibližně 150 propalestinských aktivistů vniklo 23 června do skladů společnosti v belgickém Tournai a vandalizovalo obrněná vozidla… která byla určena pro Ukrajinu.



V rámci kampaně „Stop Arming Israel“ 150 „aktivistů“ zničilo kanceláře společnosti kladivy a poté se obrátilo ️ pic.twitter.com/5Dfd86yqiD — Tomáš Doupal (@TomasDoupa39474) June 26, 2025

Втім, активісти помилково вважали, що військова призначена для Ізраїлю – насправді техніку, що перебувала в ангарі, планували передати на потреби України. Раніше активісти звинувачували OIP Land Systems у співпраці з Ізраїлем.

«Ми нічого не продаємо Ізраїлю. Вандали проникли в ангар і пошкодили велику кількість обладнання. Єдина шкода, яку вони завдали, – це місячна затримка доставки транспортних засобів до України», – повідомив президент оборонної компанії Фредді Верслуйс.

Завдані збитки оцінили приблизно в 1,1 млн доларів.

OIP Land Systems спеціалізується на технічному обслуговуванні, ремонті та модернізації військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення підприємство поставило Україні близько 260 одиниць бронетехніки. Ангар в Турне, де активісти пошкодили обіцяну Україні зброю, є одним з найбільших приватних арсеналів Європи.