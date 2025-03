ЦАХАЛ затримав палестинського режисера Хамдана Баллала після того, як група озброєних поселенців напала на його будинок. Про це у вівторок, 25 березня, повідомила газета The Guardian.

Режисер оскароносного фільму «Немає іншої землі» Хамдан Баллал потрапив до ізраїльських військових після того, як група озброєних поселенців напала на його будинок у селі Сусія. За даними очевидців, близько 15 озброєних поселенців оточили режисера, закидали камінням його будинок і знищили резервуар для води. Чоловік отримав поранення голови та живота, написав у соцмережі X ізраїльський режисер Юваль Авраам.

Згодом до місця подій прибули ізраїльські солдати.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY