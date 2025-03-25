Хамдан Баллал потрапив до ізраїльських військових після нападу

ЦАХАЛ затримав палестинського режисера Хамдана Баллала після того, як група озброєних поселенців напала на його будинок. Про це у вівторок, 25 березня, повідомила газета The Guardian.

Режисер оскароносного фільму «Немає іншої землі» Хамдан Баллал потрапив до ізраїльських військових після того, як група озброєних поселенців напала на його будинок у селі Сусія. За даними очевидців, близько 15 озброєних поселенців оточили режисера, закидали камінням його будинок і знищили резервуар для води. Чоловік отримав поранення голови та живота, написав у соцмережі X ізраїльський режисер Юваль Авраам.

Згодом до місця подій прибули ізраїльські солдати.

Breaking: settlers attack Palestinians and international activists in Masafer Yatta pic.twitter.com/Q9FMHjzI6w — Anna️ (@anna_lippman) March 24, 2025

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025

Ізраїльська армія стверджує, що на місці подій сталася сутичка між палестинцями та ізраїльтянами, під час якої терористи нібито кидали каміння у поселенців. За їхніми словами, на місці затримали трьох палестинців і одного ізраїльтянина. Сам режисер «Немає іншої землі» Базель Адра, вважає, що це могла бути помста за створення фільму про життя палестинців.

Про що фільм «Немає іншої землі»

Документальний фільм «Немає іншої землі» створений палестино-ізраїльськими активістами Базелем Адрою, Хамданом Баллалом, Ювалем Авраамом і Рахель Шор. Стрічка розповідає про життя палестинців у регіоні Масафер-Ятта на окупованому Західному березі, які борються проти примусового виселення.

Світова прем'єра відбулася 16 лютого 2024 року на 74-му Берлінському кінофестивалі. На 97-й церемонії вручення премії «Оскар» стрічка перемогла в категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм». Перемогу фільму на «Оскарі» міністр культури Ізраїлю назвав «сумним моментом для світу кіно».