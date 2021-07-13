Антимонопольний регулятор Франції (ADLC) оштрафував компанію Google на 500 млн євро за невиконання розпоряджень у справі, що зобов’язує інтернет-гіганта платити місцевим засобам масової інформації за використання їхніх новин.

«Штраф у розмірі 500 млн євро враховує виняткову серйозність зафіксованих порушень і те, що поведінка Google призвела до подальшої затримки належного виконання закону», – зазначила очільниця французького регулятора Ізабель де Сілва, повідомив Bloomberg.

Видавці новин Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG), Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine (SEPM) та AFP звинуватили Google в тому, що вона не розпочала з ними переговорів, щоб знайти спільну мову щодо винагороди за вміст новин в мережі, згідно з директивою ЄС про «суміжні права», поінформував Reuters .

Протистояння між Google та власниками газет й провідними службами новин тривало довгий час. Європейські видавці вже понад десять років закликають регуляторні органи боротися з компанією Google, яка залучила мільярди євро доходів від реклами.

Інтернет-гігант має протягом двох місяців підготувати пропозиції щодо того, як компанія платитиме медіа, а інакше їй загрожуватимуть додаткові штрафи – до 900 тис. євро на добу.

Це вже другий великий штраф, який Франція виписала Google протягом останнього часу. На початку червня антимонопольний регулятор оштрафував компанію на 220 млн євро за зловживання становищем на ринку онлайнової реклами.

У 2017 році Європейська комісія наклала на Google штраф у розмірі 2,7 млрд доларів у справі у справі щодо відображення пошукових запитів пропозицій інтернет-магазинів.

У липні 2018 року Google був оштрафований ще на 5 млрд доларів, оскільки компанія зловживала домінуючим становищем в операційній системі Android.

У 2019 році Європейська комісія наклала на Google ще 1,49 млрд євро штрафу за антиконкурентну практику в секторі інтернет-реклами.